Haberler Web TV Ünlü yönetmen Singleton hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Singleton hayatını kaybetti

30.04.2019 10:08

"Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen olan ABD'li John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları