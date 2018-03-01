Ünlü oyuncular Suriye sınırında 28 Şubat 2018, Çarşamba

Aralarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın da olduğu ünlü oyuncular Suriye sınırına gelerek Mehmetçiğe destek verdiklerini açıkladılar.