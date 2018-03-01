Ünlü oyuncular Suriye sınırında

Aralarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın da olduğu ünlü oyuncular Suriye sınırına gelerek Mehmetçiğe destek verdiklerini açıkladılar.
Ünlü oyuncular Suriye sınırında28 Şubat 2018, Çarşamba
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