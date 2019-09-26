Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depreminin ardından bir uyarı daha geldi! 26.09.2019 22:01

Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Hollandalı Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. AHaber ekranlarında açıklamalarda bulunan Hoogerbeets, özellikle İstanbul depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Hollandalı Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. AHaber ekranlarında açıklamalarda bulunan Hoogerbeets, özellikle İstanbul depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi. Marmara Denizi'nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.