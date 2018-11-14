Üniversitenin laboratuvarında patlama 14 Kasım 2018, Çarşamba

Zeytinburnu'nda bulunan Biruni Üniversitesi'nde laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hafif yaralandı.İlk belirlemelere göre üniversitenin laboratuvarında oksijen tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada bir akademisyen ile öğrenci yaralandı.