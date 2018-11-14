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Üniversitenin laboratuvarında patlama

14 Kasım 2018, Çarşamba

Zeytinburnu'nda bulunan Biruni Üniversitesi'nde laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hafif yaralandı.İlk belirlemelere göre üniversitenin laboratuvarında oksijen tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada bir akademisyen ile öğrenci yaralandı.


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