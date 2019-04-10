Uluslararası hukukçular: İstanbul seçimleri yenilensin

İstanbul'da ortaya çıkan seçim usulsüzlükleri sonrası AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulunurken, AK Parti'ye bir destek de Uluslararası Hukukçular Birliği'nden (UHUB) geldi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında YSK'nın vereceği kararla ilgili UHUB Genel Sekreteri Necati Ceyhan'dan bilgi aldı.
Uluslararası hukukçular: İstanbul seçimleri yenilensin10.04.2019 14:05
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