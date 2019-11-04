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Ukrayna’dan S-400'e karşı Rus yapımı S-125!

04.11.2019 23:21

Ukrayna-Rusya geriliminin ardından Rusya tarafında Kırım’a yerleştirilen S-400 savunma sistemlerine karşı Ukrayna’nın geliştirmeye başladığı Rus yapımı S-125 savunma sistemleri üzerinde uygulanan testi başarı ile tamamladı.


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