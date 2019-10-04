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Ukrayna'da uçak kazası! Ölü ve yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)

04.10.2019 12:26

Son dakika haberi... İstanbul'da gelen kargo uçağı düştü. Olay yerinden ilk görüntüler yayınladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna'da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.


Ukrayna'nın Lvov kentinde bir kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşmadan acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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