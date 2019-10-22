Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Örneğin; Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Bir başkası tırnaklarını keserken bir diğeri ise kokan ayaklarını tavana doğru dikerken görüntülendi. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...
Uçakta iğrenç olaylar şoke etti! İşte uçak yolculuklarında nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...22.10.2019 11:01
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