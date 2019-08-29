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Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı! Ödülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat takdim etti

29.08.2019 21:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği "2018 Yılı Medya Oskarları” ödül törenine katıldı. Törene Turkuvaz Medya damga vurdu. Törende Turkuvaz Medya'ya adeta ödül yağdı. Ödülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat takdim etti.


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