Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği "2018 Yılı Medya Oskarları” ödül törenine katıldı. Törene Turkuvaz Medya damga vurdu. Törende Turkuvaz Medya'ya adeta ödül yağdı. Ödülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat takdim etti.
Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı! Ödülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat takdim etti29.08.2019 21:29
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- Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı! Ödülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat takdim etti
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