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ABD'li Ekonomik tetikçi John Perkins, Türkiye hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perkins, dolar balonu şişirilerek Türkiye'ye ekonomik darbe planlandığını ifade etti.
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BÜYÜK ŞİRKETLER ABD yi rehin almış durumda
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