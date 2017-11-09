Yol Durumu

Türkiye'ye ekonomik darbe planı mı?

09 Kasım 2017, Perşembe
ABD'li Ekonomik tetikçi John Perkins, Türkiye hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perkins, dolar balonu şişirilerek Türkiye'ye ekonomik darbe planlandığını ifade etti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
BGK BGK

BÜYÜK ŞİRKETLER ABD yi rehin almış durumda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2017 10:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları