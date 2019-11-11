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Türkiye'nin 'yeşil' dönüşümü! İşte fotoğraflarla ağaçlandırma yapılan alanların eski ve yeni görüntüleri

11.11.2019 17:00

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Türkiye genelinde 11 milyon fidan dikimi başkan Erdoğan'ın da katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Türk Orman Teşkilatının ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin hazırlanan görüntülerde, ağaçsız alanların ağaçlandırıldıktan sonra kısa bir zaman içerisinde aldıkları hali gözler önüne serildi. İşte Türkiye'nin 'yeşil' dönüşümü...


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