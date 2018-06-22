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Türkiye'nin ilk seyir füzeleri geliştirildi

21 Haziran 2018, Perşembe

Türkiye'nin ilk savunma sanayi şirketinin kurucusu Şakir Zümre'nin füze üretimine yasak geldi. Ve Şakir Zümre ömrünün sonunda soba üretmeye mahkum edildi. AK Parti ise Türkiye'nin ilk seyir füzelerini güdümlü roketlerini geliştirdi

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