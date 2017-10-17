Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü kamyonetle saldırıda yaralanan 35 kişi askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Somali'deki bombalı saldırı sonrası Türkiye seferber oldu. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Somali'ye gitmişti. Somali'deki yaralıların durumuyla ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 200 yaralı Somali'de açılan Recep Tayyip Erdoğan hastanesinde tedavi görüyor. Durumu ağır olanlar ise askeri uçakla Türkiye'ye getirildi.
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