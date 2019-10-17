Ankara'daki kritik zirveden sonra Türkiye ve ABD arasında anlaşma sağlandı. İşte Barış Pınarı Harekatı'nı 120 saat ara verecek olan o anlaşmanın maddeleri...
Türkiye ve ABD'den ortak açıklama | İşte 13 maddelik o anlaşma!17.10.2019 22:22
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