Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda? 13.11.2019 18:12

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda karşı karşıya gelecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-İzlanda maçına dair bilgiler...

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye-İzlanda karşılaşması için heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda İzlanda ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son olarak Türkiye, Fransa ile 1-1 karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda? İşte mücadele hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü oynanacak. Ay-Yıldızlılar Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek.

Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak.

AY-YILDIZLILAR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.