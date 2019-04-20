Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 2 asker şehit oldu 7 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristler hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 2 asker şehit oldu20.04.2019 03:08
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