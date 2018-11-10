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Türkiye Atatürk'ü böyle andı

10 Kasım 2018, Cumartesi

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul'da 2 dakikalığına durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ataya saygı duruşu için sürücüler trafikte araçlarından indi. Saat tam 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçildi.


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