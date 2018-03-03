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Türkiye Afrin'de 7 düvele karşı!

02 Mart 2018, Cuma

Mehmetçik Afrin'de terör inlerini bombaladıkça ses terör sevici Batı ve onun Türkiye'deki beslemelerinden geliyor. Türkiye'nin Afrin'deki kararlı duruşunu hazmedemeyen şer odakları çeşitli yollarla Zeytin Dalı Harekatı'nı manipüle etmeye çalışıyor. İşte o kafa karıştırıcı söylemler ve cevapları...

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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adil adil

Haçlılara karşı savaşıyoruz.

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cevapla 03.03.2018 12:46
ihsan ihsan

canları cehenneme zaten savaş haçlı ile oluyor içteki kafirlere ne dcemeli soysuzlar ajanlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2018 10:56
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