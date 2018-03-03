Türkiye Afrin'de 7 düvele karşı! 02 Mart 2018, Cuma

Mehmetçik Afrin'de terör inlerini bombaladıkça ses terör sevici Batı ve onun Türkiye'deki beslemelerinden geliyor. Türkiye'nin Afrin'deki kararlı duruşunu hazmedemeyen şer odakları çeşitli yollarla Zeytin Dalı Harekatı'nı manipüle etmeye çalışıyor. İşte o kafa karıştırıcı söylemler ve cevapları...