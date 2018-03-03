Mehmetçik Afrin'de terör inlerini bombaladıkça ses terör sevici Batı ve onun Türkiye'deki beslemelerinden geliyor. Türkiye'nin Afrin'deki kararlı duruşunu hazmedemeyen şer odakları çeşitli yollarla Zeytin Dalı Harekatı'nı manipüle etmeye çalışıyor. İşte o kafa karıştırıcı söylemler ve cevapları...
Türkiye Afrin'de 7 düvele karşı!02 Mart 2018, Cuma
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Haçlılara karşı savaşıyoruz.
canları cehenneme zaten savaş haçlı ile oluyor içteki kafirlere ne dcemeli soysuzlar ajanlar
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