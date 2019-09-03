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Türkiye ABD'yi elinden kaçırdı! Nefes kesen maç

03.09.2019 18:07

Son dakika... Türkiye, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Japonya'nın ardından ABD ile karşı karşıya geldi. Japonya'yı 86-67'lik skorla geçen A Milli Takımımız E Grubu ikinci karşılaşmasında ABD'ye uzatmaya giden maçta 93-92'lik skorla yenildi.


Türkiye, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Japonya'nın ardından ABD ile karşı karşıya geldi. Japonya'yı 86-67'lik skorla geçen A Milli Takımımız E Grubu ikinci karşılaşmasında ABD'ye uzatmaya giden maçta 93-92'lik skorla yenildi.
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