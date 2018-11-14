1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın fethetmesiyle birlikte Osmanlı topraklarına katılan ecdat toprağı Sevakin Adası'nde asırlar sonra yeniden tarih tekerrür edecek. Sudan'ın Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede kurulacak askeri üssün nereye konuşlanacağı da belli oldu. Çalışmalar tamamlandığında ada yeniden bir ticaret limanı haline gelecek.
Türkiye 5 asır sonra ecdat (Osmanlı) toprağına yeniden askeri üs kuracak!14 Kasım 2018, Çarşamba
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