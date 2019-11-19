TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak 19.11.2019 10:35

TürkAkım'da Rusya kıyısındaki tesis ve deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Kıyıköy'deki alım adı verilen tesis ise bitmek üzere. Yıl sonu itibariyle gaz akışının başlaması ön görülüyor.