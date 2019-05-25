Türk Telekom’dan Galatasaray’a özel video 25.05.2019 18:32

Türk sporunun destekçisi Türk Telekom Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu lider bitiren Galatasaray için Türk Telekom’un hazırladığı özel video bugün yayına alındı.