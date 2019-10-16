Türk Hava Yolları'ndan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e jest! 16.10.2019 13:57

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası THY, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sürpriz yaptı. Uçağın kaptanı Şenol Güneş'in 2002 Dünya Kupası dönüşü söylediği "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlatması sonrasında uçakta alkışlar yükseldi.