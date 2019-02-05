Türk ekonomisine saldırıların perde arkası 05 Şubat 2019, Salı

Her seçim öncesi Türkiye'ye yönelik bir algı operasyonuna girişen batı medyası geleneğini bozmadı. 31 Mart seçimlerine doğru yine Türkiye üzerinden bir operasyonu başlatıldı. İngiliz gazeteci Tony Gosling, ''batı medyası çıkar lobisine hizmet ediyor'' dedi. Amerikalı yatırımcı Jim Rogers ise Türkiyeye yönelik ekonomik operasyonlarla ilgili olarak ''bölgede huzursuzluk çıkarıp Türk ekonomisini batırmaya çalışıyorlar'' diye konuştu.