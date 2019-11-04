Türk ekonomisi tarihin en büyük finansal saldırılarına göğüs gererek dünyaya gücünü gösterdi! 04.11.2019 17:50

Türk ekonomisi son yıllarda emperyal güçler tarafından gerçekleştirilen tarihin en büyük finansal saldırılarına karşı kararlı ve dik duruşuyla tüm dünyaya gücünü gösterdi. Başkan Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde yapılan kritik hamlelerle saldırıları bir bir geride bırakan Türkiye, yoluna güvenle devam ediyor.

Türk ekonomisi özellikle geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde birçok ekonomik saldırıya uğradı. Özellikle ABD ile yaşanan siyasi gerilimler Türkiye ekonomisine ve piyasalarına yönelik tehditleri de beraberinde getirdi. Finansal tetikçilik peşinde koşan ABD, "dolar operasyonu" ile Türkiye'ye adeta diz çöktürmeye çalıştı.



ÜST ÜSTE GERİLİMLER YAŞANDI

İRahip Andrew Brunson krizi ve konsolosluk çalışanları; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un olayı iki ülke arasında büyük gerilim yaşattı.



KARARLI DURUŞ İLE SALDIRILARA PABUÇ BIRAKILMADI

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğinde ekonomik ve siyasal alandaki kararlı duruşundan asla vazgeçmedi. Ülkemiz, Bakan Albayrak'ın hamleleri ile alınan kritik önlemlerle süreci ve spekülatif atakları bir bir atlattı ve dünyaya gücünü ve haklılığını gösterdi. İşte Türkiye'nin finansal tetikçilik yapan emperyal güçlere karşı verdiği güçlü mücadelenin hikayesi.