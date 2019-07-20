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Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı! Terörist susturuculu silahı nasıl temin etti?

20.07.2019 17:38

Erbil'deki hain saldırıda Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki 3 kişi Kuzey Irak'ta yakalandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Ağar'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

TERÖRİSTLE BİRLİKTE 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

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