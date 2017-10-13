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TÜPRAŞ'ta patlama!

11 Ekim 2017, Çarşamba
İzmir'in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
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