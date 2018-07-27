Tunceli'nin çılgın davulcusu, sosyal medyada fenomen oldu

Tunceli'nin çılgın davulcusu, sosyal medyada fenomen oldu26 Temmuz 2018, Perşembe
Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi. Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken çılgın davulcu lakablı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırmaya başladı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan düğün sezonunda, düğünlere yetişemekte sıkıntı yaşayan Yılmaz, evden gelinin alınması, gelin damadın düğün salonlarına gelişi ve düğün salonlarında halay çekilmesi sırasında, kendine has şovlarla izleyenleri hayran bırakıyor.
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