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Tuğrul Selmanoğlu, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü suratlarına vurdu

06 Kasım 2017, Pazartesi
Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, Türkiye'deki terörle mücadeleyi eleştiren batılı konuşmacılara yanıt verdi. Selmanoğlu, dünya genelinde batılı ülkelerin yaptıklarını tek tek sayınca konuşmacılar suspus oldu. Seyirciler arasından laf atmaya kalkan provokatörlere ise verilerle yanıt verdi.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet717171 mehmet717171

ağzına yüreğine sağlık Tuğrul Selmanoğlu

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evet5
hayır0
cevapla 06.11.2017 15:22
T&#252;rkM&#252;cahid TürkMücahid

Helal be kardeşim...Allah yolunu açık eylesin...Bazılarının silahı var, senin yüreğin, kelamın ve en önemlisi de HAK YOLUN bir davan var !..

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.11.2017 14:47
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