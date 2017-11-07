Tuğrul Selmanoğlu, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü suratlarına vurdu
06 Kasım 2017, Pazartesi
Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, Türkiye'deki terörle mücadeleyi eleştiren batılı konuşmacılara yanıt verdi. Selmanoğlu, dünya genelinde batılı ülkelerin yaptıklarını tek tek sayınca konuşmacılar suspus oldu. Seyirciler arasından laf atmaya kalkan provokatörlere ise verilerle yanıt verdi.
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ağzına yüreğine sağlık Tuğrul Selmanoğlu
Helal be kardeşim...Allah yolunu açık eylesin...Bazılarının silahı var, senin yüreğin, kelamın ve en önemlisi de HAK YOLUN bir davan var !..
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