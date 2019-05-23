TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK hedefleri vuruldu23.05.2019 11:13
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