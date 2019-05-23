TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK hedefleri vuruldu 23.05.2019 11:13

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.