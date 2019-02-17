TSK'dan 'Kış-2019' tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor.
TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirtti.
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