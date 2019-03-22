Trump’tan skandal Golan mesajı 22.03.2019 10:37

ABD Başkanı Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için tepki çekecek bir açıklama yaptı. Trump, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektedir" açıklamasını yaptı.