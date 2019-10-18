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Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

18.10.2019 00:09

Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmanın ardından ABD Başkanı Trump basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaptırımlara gerek olmayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump,"Erdoğan'a teşekkür etmek ve onu tebrik etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından dolayı memnunum çünkü kendisi müthiş bir lider. Erdoğan, sert ve güçlü bir adam ve doğru olanı yaptı." dedi.


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