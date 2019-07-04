‘Trump öldü’ yalanı provokasyon testi mi (Video) 04.07.2019 10:01

Türkiye’de önceki akşam “Trump öldü”, “ABD İran’ı vuruyor” gibi yalanlar sosyal medyada hızlıca yayılırken uzmanlar, “bu kamuoyunun tepkisini ölçmek için yapılmış bir provokasyon testi olabilir” diyor.