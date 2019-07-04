Türkiye’de önceki akşam “Trump öldü”, “ABD İran’ı vuruyor” gibi yalanlar sosyal medyada hızlıca yayılırken uzmanlar, “bu kamuoyunun tepkisini ölçmek için yapılmış bir provokasyon testi olabilir” diyor.
‘Trump öldü’ yalanı provokasyon testi mi (Video)04.07.2019 10:01
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