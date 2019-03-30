Trump Meksika sınırını kapatma tehdidini yineledi

ABD Başkanı Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi.
Trump Meksika sınırını kapatma tehdidini yineledi30.03.2019 18:26
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