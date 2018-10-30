Troll Kemal'den trajikomik açıklamalar 30 Ekim 2018, Salı

İzmir başta olmak üzere CHP'li belediye yönetimlerinin bulunduğu illerde yaşayan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşların sorunlarına çözmemek yetmezmiş gibi üstüne bir de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar 'Bu kadarına da pes' dedirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir konuşmada, "CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde vatandaş nefes alır" ifadelerini kullandı. KK'nın bu açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılandı.