Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım

Trabzonspor Kulubü sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatına destek ve Mehmetçiklere moral veren bir video paylaştı.
Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım02 Mart 2018, Cuma
- Türkiye Afrin'de 7 düvele karşı!
- PAEM'den Zeytin Dalı Harekatı'na özel koreografi
- Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal’den resmi törenle uğurlandı
- Kahraman Mehmetçik şehit olmadan önce bu şiiri okumuştu
- TSK ve ÖSO Raco belde merkezi girişine ulaştı
- Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti!
- Ve Raco'ya girildi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor!
- Afrin şehidinin telefonunda bulunan yürek yakan mesaj
- Dikkatsiz sürücü göz göre göre beton mikserine böyle çarptı
- Afrin'de teröristler böyle bombalandı
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Bravo hep beraberiz.
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