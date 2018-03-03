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Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım

02 Mart 2018, Cuma

Trabzonspor Kulubü sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatına destek ve Mehmetçiklere moral veren bir video paylaştı.

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Bravo Bravo

Bravo hep beraberiz.

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cevapla 02.03.2018 20:53
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