Trabzon’da DEAŞ operasyonu! Dini sohbetlerle DEAŞ'a militan kazandıran kişi yakalandı 17.10.2019 12:03

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ'a mensup 1 kişiyi gözaltına aldı. T.U.'nun 'dini sohbetler' adı altında terör örgütüne militan kazandırmaya çalıştığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Özel Harekat ekipleri ile birlikte Ortahisar'da düzenlediği operasyonda T.U. isimli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının verdiği ilk ifadesinde, "Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar ile bağlantım var. Onlara eleman sağlamak için çeşitli faaliyetleri Trabzon'da ve çevresinde gerçekleştiriyorum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



T.U.'nun 'dini sohbetler' adı altında terör örgütüne militan kazandırmaya çalıştığı belirtildi.