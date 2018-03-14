Yol Durumu

Trabzon Havalimanı'nda büyük panik

14 Mart 2018, Çarşamba

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının azalmasının ardından piste iniş yaptı.

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