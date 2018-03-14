Trabzon Havalimanı'nda büyük panik

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının azalmasının ardından piste iniş yaptı.
Trabzon Havalimanı'nda büyük panik14 Mart 2018, Çarşamba
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