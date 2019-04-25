Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı! Seferler iptal 25.04.2019 11:21

Türkiye'nin en önemli havalimanlarından biri olan ve yılda yaklaşık 30 bin uçağın iniş kalkış yaptığı Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde eğim oluşan yaklaşık 30 metrekarelik alanda onarım çalışması başlatıldı.