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Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı! Seferler iptal

25.04.2019 11:21

Türkiye'nin en önemli havalimanlarından biri olan ve yılda yaklaşık 30 bin uçağın iniş kalkış yaptığı Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde eğim oluşan yaklaşık 30 metrekarelik alanda onarım çalışması başlatıldı.


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