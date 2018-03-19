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Tolga Ciğerci kaçırdı, G.Saraylı aile çıldırdı!

17 Mart 2018, Cumartesi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta Tolga Ciğerci'nin son dakika kaçırdığı gol Galatasaraylı bir aileyi çıldırttı.

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