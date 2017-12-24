Yol Durumu

THY’nin yeni kargo uçağı İstanbul’da

23 Aralık 2017, Cumartesi

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo, 102 ton yük taşıma kapasiteli çift motorlu Boeing-777F tipi yeni kargo uçağı teslim aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları