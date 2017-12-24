THY’nin yeni kargo uçağı İstanbul’da

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo, 102 ton yük taşıma kapasiteli çift motorlu Boeing-777F tipi yeni kargo uçağı teslim aldı.
THY’nin yeni kargo uçağı İstanbul’da23 Aralık 2017, Cumartesi
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