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THY, Çanakkale kahramanlarını Gelibolu semalarında andı

18 Mart 2018, Pazar

Bayrak taşıyıcı havayolu, tarihin en büyük zaferlerinden birine imza atan Çanakkale kahramanlarını Gelibolu semalarında andı.

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