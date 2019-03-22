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THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

22.03.2019 13:30

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine hazır. Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.


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