Yol Durumu

Teröristlerin inleri böyle görüntülendi

13 Şubat 2018, Salı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şanlı Türk ordusunun Afrin'deki ilerleyişi sürüyor. İşte teröristlerden temizlenen Cinderes'teki Deyr Ballut köyündeki terör tünelleri.
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