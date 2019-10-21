Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. Türkiye’nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında teröristler Resulayn’dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristlerin, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla Resulayn’ı terk etmelerine izin veriliyor.
Teröristler Resulayn’dan ambulanslarla kaçıyor! İşte o anlar21.10.2019 12:47
- Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? GS Real Madrid maçı hangi kanalda?
- Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mutlu Can Meşeci'nin o notu yürek yaktı!
- Teröristler Resulayn’dan ambulanslarla kaçıyor! İşte o anlar
- Başkan Erdoğan'dan Batı'ya terör tepkisi: Hepsi birlikte bize saldırdılar
- Aç kalan ayılar yemek ararken yola indi! İşte o anlar
- HDP'li Saliha Aydeniz polisi önce ısırdı sonra tekme attı şimdi de hakaret etti
- Diyarbakır’da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı
- 21 Ekim son dakika altın fiyatları düştü! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
- Terörist beslemenin sonu: Kamışlı'da YPG'liler Amerikan askerlerini taşladı
- Euro ve dolar ne kadar oldu? 21 Ekim dolar canlı alış satış fiyatı!
- İzmir Konak Tüneli'nde tepki çeken halay! Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
- Aleyna Tilki görümcesi Gülnur Güneş'in düğününde düşman çatlattı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.