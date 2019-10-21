Haberler Web TV Teröristler Resulayn’dan ambulanslarla kaçıyor! İşte o anlar

Teröristler Resulayn’dan ambulanslarla kaçıyor! İşte o anlar

21.10.2019 12:47

Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. Türkiye’nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında teröristler Resulayn’dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristlerin, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla Resulayn’ı terk etmelerine izin veriliyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları