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Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor

20.10.2019 20:19

Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor.


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