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Teröristbaşı Salih Müslim yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek mi?

25 Şubat 2018, Pazar
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PYD eş başkanı teröristbaşı Salih Müslim Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) gözaltına alındı. Peki teröristbaşı Türkiye'ye iade edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Erdinç Özyılmaz aktardı.
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