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Teröristbaşı Salih Müslim serbest bırakıldı

27 Şubat 2018, Salı

Çekya'nın başkenti Prag'da mahkemeye çıkarılan Salih Müslim serbest bırakıldı. Başkent Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim serbest bırakıldı.

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