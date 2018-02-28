Teröristbaşı Salih Müslim serbest bırakıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da mahkemeye çıkarılan Salih Müslim serbest bırakıldı. Başkent Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim serbest bırakıldı.
Teröristbaşı Salih Müslim serbest bırakıldı27 Şubat 2018, Salı
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