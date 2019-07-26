Terör propagandasına AYM vizesi! '1128' darbe girişimi! Bildiride hedef Türkiye’yi şikayet etmekti 26.07.2019 23:37

Anayasa Mahkemesi, "barış bildirisi" başlığı altında terör örgütü PKK’ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenleri aklayan skandal bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi, "barış bildirisi" olarak adlandırılan metne imza atan akademisyenlerin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. Bu skandalın ardından üniversitelerde devlete katil demek, terör propagandası yapmak serbest olacak. AYM’nin akademisyenler ile ilgili kararı gösterdi ki, "Çukur olaylarında PKK'yı desteklemek suç değilmiş." AYM'ye tepki yağdı. İşte terör örgütü PKK’ya destek veren bildiri ve o bildiriye imza atan bir kısım akademisyeni irdeleyen A Haber’in analiz haberi…